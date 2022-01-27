В целом на развитие культуры потратят 620 млн рублей.

Во Владимирской области на развитие учреждений культуры выделили 620 млн рублей. На реконструкцию и реставрацию объектов культурного наследия, предусмотрено более 292 млн рублей.«На укрепление материально-технической базы 12 городов и районов получат свыше 153,3 млн рублей. Более 43,6 млн рублей пойдут на строительство нового ДК в посёлке Новый», - рассказали в пресс-службе департамента культуры.На модернизацию музыкальных и школ искусств заложено около 62,3 млн рублей.На реконструкцию, капитальный ремонт, техническое оснащение и укрепление МТО музеев заложили более 21,6 млн рублей.На реконструкцию и оснащение трёх модельных библиотек в Коврове, Петушинском и Муромском районах будет потрачено 15 млн рублей. На укрепление матбазы муниципальных библиотек выделяется около 18 млн рублей.Свыше 55 млн рублей пойдут на создание региональной Школы креативных индустрий на базе областного колледжа культуры и искусства. Она распахнёт свои двери 1 сентября.