Информацию о вакцинации детей и подростков от ковида запросят народные избранники. Эти данные...

Информацию о вакцинации детей и подростков от ковида запросят народные избранники. Эти данные облздрав должен предоставить к следующей сессии ЗС. А сегодня депуты регионального парламента провели ревизию областных законов. Заседание прошло в очном формате, с учётом всех противоэпидемических мер.Важная часть законотворческого блока - новации в Бюджетном кодексе. Облпарламент закрепил статьи, по которым местные бюджеты могут получать поддержку из областной казны. В списке межбюджетных трансфертов - поддержка любительских творческих коллективов, укрепление базы муниципальных музеев, содержание муниципальных спортивных объектов, организация культурно-массовых мероприятий. Заместитель председателя ЗС Роман Кавинов рассказал о промежуточных итогах деятельности рабочей группы по присвоению Владимиру статуса города трудовой доблести. Владимирские учёные, проведя колоссальную работу, подготовили научное обоснование. Российская Академия наук уже направила положительное заключение.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Указ о присвоении тому или иному населенному пункту звания "Города трудовой доблести" присваивается 1-ого мая, поэтому, в принципе, время позволяет, есть основания предполагать, что соответствующий статус город Владимир приобретёт.