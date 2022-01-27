Теперь Елена Малик займет кресло вице-мэра по социальной политике. Напомним, Андрей Шохин сейчас на больничном по коронавирусу. По всей видимости, назначение Малик произойдет после его

Теперь Елена Малик займет кресло вице-мэра по социальной политике. Напомним, Андрей Шохин сейчас на больничном по коронавирусу. По всей видимости, назначение Малик произойдет после его выхода на работу.