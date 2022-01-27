И в завершении выпуска - новые одеяния владимирских памятников. Которые им подарила необычно...

И в завершении выпуска - новые одеяния владимирских памятников. Которые им подарила необычно снежная зима.У рабочего с монумента, посвященного 850-летию Владимира что-то похожее на бурку и папаху. Зодчий и воин получили мантии футуристического вида. Но экстравагантнее всех выглядит пирамидоголовый вождь мирового пролетариата. Верхнюю часть Владимира Ленина снег засыпал практически полностью.Учитывая что рабочих рук владимирским коммунальщикам сейчас не хватает, в таком виде памятникам, скорее всего, придется позировать до весны.