В начале февраля в Суздале состоится Чемпионат России по греко-римской борьбе. На него уже...

В начале февраля в Суздале состоится Чемпионат России по греко-римской борьбе. На него уже заявились более четырехсот сильнейших спортсменов со всей страны. В их числе действующие чемпионы Европы, Мира и даже победители Олимпийских игр. Почему был выбран именно Суздаль и есть ли шанс у Владимирской сборной оказаться в числе призёров - об этом рассказал Лев Логинов - исполнительный директор Федерации спортивной борьбы Владимирской области. Интервью продолжит наш эфир.