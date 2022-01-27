Что почитать? Мы продолжаем знакомить вас с новинками библиотек региона. Сегодня очередь наших...
<a href="https://33live.ru/novosti/27-01-2022-o-samyx-interesnyx-novinkax-bibliotek-33-regiona-rasskazhet-zavotdelom-kraevedcheskoj-bibliografii-irina-mishina.html" target="_blank">О самых интересных новинках библиотек 33 региона расскажет завотделом краеведческой библиографии Ирина Мишина</a> - Что почитать? Мы продолжаем знакомить вас с новинками библиотек региона. Сегодня очередь наших...
[url=https://33live.ru/novosti/27-01-2022-o-samyx-interesnyx-novinkax-bibliotek-33-regiona-rasskazhet-zavotdelom-kraevedcheskoj-bibliografii-irina-mishina.html]О самых интересных новинках библиотек 33 региона расскажет завотделом краеведческой библиографии Ирина Мишина[/url] - Что почитать? Мы продолжаем знакомить вас с новинками библиотек региона. Сегодня очередь наших...