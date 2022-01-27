Что почитать? Мы продолжаем знакомить вас с новинками библиотек региона. Сегодня очередь наших...

Что почитать? Мы продолжаем знакомить вас с новинками библиотек региона. Сегодня очередь наших владимирских писателей. У Ирины Дмитриевской вышла книга "13 рассказов". Подробнее об издании расскажет завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки Ирина Мишина.