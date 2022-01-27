Эту дату должен помнить каждый. 27 января 1944-го – полное снятие блокады Ленинграда. В окружении врага город выстоял 872 дня. Владимир, как и любой другой город России, связан с этим событием,

Эту дату должен помнить каждый. 27 января 1944-го – полное снятие блокады Ленинграда. В окружении врага город выстоял 872 дня. Владимир, как и любой другой город России, связан с этим событием, прежде всего потому, что у нас живут свидетели тех лет – жители и защитники Ленинграда. 34 блокадника осталось во Владимире. В “Музей воинской славы”