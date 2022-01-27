Капремонт должен был завершиться в середине декабря 2021 года. Этот же год должен был ознаменоваться покупкой современного оборудования. Сейчас фирма «Интехстрой» и его начальник Андрей Шохин внесены в реестр недобросовестных поставщиков, контракт р
На данный момент стоимость работ выросла почти на 10 млн рублей. Были предусмотрены бюджетные ассигнования в 69,1 млн рублей. После корректировки проектно-сметной документации в ценах текущего года стало понятно – МБУ «Молодежный центр» потратит на проект 78,8 млн рублей.
В 2022 году, по планам мэрии города Владимира, торги будут объявлены снова. Депутаты Владимирского горсовета поддержали решение увеличить сумму, выделенную на капремонт муниципальных помещений в «Звездном доме».