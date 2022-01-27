Капремонт должен был завершиться в середине декабря 2021 года. Этот же год должен был ознаменоваться покупкой современного оборудования. Сейчас фирма «Интехстрой» и его начальник Андрей Шохин внесены в реестр недобросовестных поставщиков, контракт р

На данный момент стоимость работ выросла почти на 10 млн рублей. Были предусмотрены бюджетные ассигнования в 69,1 млн рублей. После корректировки проектно-сметной документации в ценах текущего года стало понятно – МБУ «Молодежный центр» потратит на проект 78,8 млн рублей.В 2022 году, по планам мэрии города Владимира, торги будут объявлены снова. Депутаты Владимирского горсовета поддержали решение увеличить сумму, выделенную на капремонт муниципальных помещений в «Звездном доме».