На данный момент стоимость работ выросла почти на 10 млн рублей, в скором времени торги объявят снова

Капремонт должен был завершиться в середине декабря 2021 года. Этот год должен был ознаменоваться покупкой современного оборудования. Но ни того, ни другого нет. Объем выполненных по контракту работ не достиг даже 10%. Сейчас фирма «Интехстрой» внесена в реестр недобросовестных поставщиков, контракт расторгнут.Если в предыдущем году на этот проект были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 69,1 млн рублей, то в этом - уже 78,8 млн рублей. Свежие цифры стали известны после корректировки проектно-сметной документации в ценах текущего года.В 2022 году, по планам мэрии города Владимира, торги будут объявлены снова. Депутаты Владимирского горсовета поддержали решение увеличить сумму, выделенную на капремонт муниципальных помещений в «Звездном доме».