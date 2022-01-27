Когда-то звезда фильмов Иваново детство, Дневные поезда, Подсолнух и Король-олень была не только одной из первых красавиц, но и востребованной актрисой. Трудно поверить, что ее жизнь могла закончиться так страшно.

Когда-то звезда фильмов "Иваново детство", "Дневные поезда", "Подсолнух" и "Король-олень" была не только одной из первых красавиц, но и востребованной актрисой. Трудно поверить, что ее жизнь могла закончиться так страшно.В свое время Валентина Малявина не только завоевала любовь зрителей, но и покорила немало мужских сердец. К сожалению, жизнь актрисы сложилась так, как не пожелаешь даже злейшему врагу. Знаменитая артистка скончалась на 81 году жизни в закрытом пансионате для слабовидящих. Однако это далеко не самое страшное, с чем ей приходилось сталкиваться.Валентина Малявина мечтала об актерской карьере с ранних лет. А судьба оказалась к ней благосклонна. После войны девушка поступила в Щукинское училище. Там она положила начало своей карьере и закрутила роман с красавцем-ловеласом Сашей Збруевым, по которому сохли все девчонки. Отношения развивались стремительно – очень скоро девушка поняла, что забеременела. 20-летний Збруев и 17-летняя Малявина расписались и ждали появления малыша на свет. Однако родня актрисы не позволила ребенку родиться.Валентину хитростью заманили в клинику, чтобы избавиться от дитя. После потери малыша отношения супругов пошли под откос. Личная трагедия не помешала девушке продолжить учебу и попытать счастья с другими мужчинами. Ведь их брак со Збруевым было уже не спасти.После развода с первым супругом Малявина была замужем еще три раза. Вторым мужем актрисы стал режиссер Павел Арсенов. В этом браке артистка смогла родить ребенка, но счастье материнства ей испытать было не суждено. Дочка скончалась от сепсиса вскоре после появления на свет. Малявина, как и ее муж, начали топить горе в алкоголе. Вскоре Валентина ушла в объятия других мужчин и познакомилась со Станиславом Жданько. Она и не подозревала, какой бедой для нее обернутся эти отношения.Жданько и Малявина прожили вместе три года, пока не случилось жуткое. Мужчину нашли с ножом в груди вскоре после того как пара повздорила. Артистка, которая отрицала свою вину в смерти возлюбленного, выдвинула две версии: трагическая случайность или суицид. Следствие согласилось со второй и дело закрыли. Однако спустя несколько лет Валентину Малявину посадили за убийство – пересмотра дела добилась родня Жданько. Актриса вышла на свободу меньше чем через пять лет по амнистии.Само собой, тюремное заключение не могло не сказаться на судьбе артистки. Она тяжело привыкала к изменившемуся миру, закончила свою кинокарьеру. Однако если после выхода на свободу у Малявиной еще был шанс на нормальную жизнь, то новая трагедия ее этого лишила. Ее четвертый муж, иконописец Владимир Красницкий был убит ножом в спину. Это окончательно сломило актрису, которая начала пить почти не просыхая, причем с сомнительными собутыльниками.Один из таких псевдо-товарищей толкнул Валентину во время пьяных посиделок, из-за чего она получила травму и лишилась зрения. Другой – переписал на себя ее квартиру, воспользовавшись ее беспомощностью. Чудом артистка оказалась в пансионате для слабовидящих, где и доживала последние 15 лет своей жизни – слепая, одинокая и растерявшая былую красоту из-за алкогольной зависимости. О смерти актрисы сообщили только 10 ноября 2021 года – спустя полторы недели после ее кончины и .