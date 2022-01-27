Перевод всех образовательных организаций Владимирской области на дистанционное обучение не...

Перевод всех образовательных организаций Владимирской области на дистанционное обучение не планируется. При этом возможны точечные решения конкретных муниципалитетов и учреждений образования.Об этом 25 января в ходе еженедельного брифинга по эпидемиологической ситуации во Владимирской области сообщила и.о. директора Департамента образования Светлана Болтунова.В этом учебном году из-за коронавируса работа образовательных организаций предполагает особый режим функционирования. Применяются строгие санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы учреждений образования.Всё зависит от того, как ситуация разворачивается в конкретном муниципалитете или образовательном учреждении. По рекомендации Роспотребнадзора, решение о переводе класса или группы на дистанционное обучение может быть принято организацией при регистрации в коллективе даже одного случая заболевания Covid-19.Глава департамента сообщила, что из 365 общеобразовательных организаций региона, где учатся почти 150 тысяч школьников, 12 перешли на дистанционку (в том числе 4 – во Владимире), а 122 работают в смешанном формате, переведя на онлайн-обучение отдельные классы. 5 из 473 дошкольных организаций региона по рекомендации Роспотребнадзора закрыты на карантин, отдельные группы временно не работают в 35 детских садах.Ни одна из 35 организаций профессионального образования полностью не перешла на дистант, в 15 учреждениях этот формат сейчас предусмотрен в отдельных группах. Из 99 организаций дополнительного образования только одна – в Гусь-Хрустальном – работает дистанционно, остальные функционируют в штатном режиме.Светлана Болтунова подчеркнула, что все образовательные организации подключены к Системе электронного и дистанционного обучения Владимирской области, а также обеспечены инструментами для организации учебного процесса на базе региональной платформы с использованием сервиса видеоконференции.