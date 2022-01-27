В мэрии отреагировали на сюжеты 6 канала о снежных проблемах Владимира. Речь об улицах Ново-Ямская и Василисина. В первом случае люди жаловались на заснеженный тротуар, а во втором одна из

В мэрии отреагировали на сюжеты 6 канала о снежных проблемах Владимира. Речь об улицах Ново-Ямская и Василисина. В первом случае люди жаловались на заснеженный тротуар, а во втором одна из дорожных полос оказалась под снежным покрывалом. Если бы не новые снегопады – снега на улицах наверняка стало бы меньше. Мы регулярно подсказываем мэрии, какие улицы