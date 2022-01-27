Ранее картина была отмечена на 37-м Варшавском международном кинофестивале и получила две награды.

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о со-эксклюзивной цифровой премьере якутской драмы «Ыт». Ранее картина была отмечена на 37-м Варшавском международном кинофестивале и получила две награды. Фильм, объединивший семь разножанровых историй, будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра 1 февраля.Это альманах деревенских историй о разношерстных соседях. В одной истории подросток берет без спроса отцовское ружье. В другой деревенский глава узнает, что сын неожиданно привез в дом невесту — знакомство с родственниками обернулось конфликтом. Еще одна история посвящена молодой семье, один из членов которой теряет деньги на продаже недвижимости. Героям всех семи историй фильма предстоит столкнуться со сложным выбором в условиях риска и неопределенности.«Ыт» — фильм совместного производства двух профессиональных киностудий из Якутии, Bonfire и Saidam Baryl. Главными темами семи коротких историй, объединенных в полнометражном кино, становятся перипетии сельской жизни, а также социальные коммуникации в этой необычной среде. Картина поднимает вопросы финансового благополучия, отношения к нравственным ценностям и заботы о близких.Авторами сценария и режиссерами фильма «Ыт» стали главные якутские постановщики современности, Дмитрий Давыдов и Степан Бурнашев. Дмитрий Давыдов — режиссер, сценарист, участник и лауреат российских и международных кинофестивалей, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия), член Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии. Обладатель главной награды «Кинотавра» 2020 года (за фильм «Пугало»). Степан Бурнашев — режиссер, сценарист, монтажер, участник и лауреат российских и международных кинофестивалей. Обладатель главной награды фестиваля «Окно в Европу» 2020 года (за фильм «Черный снег»).Съемки ленты «Ыт» проходили в Амгинском улусе. На площадке были задействованы 70 актеров. Над фильмом работали лучшие специалисты Республики Саха (Якутия). Мировая премьера фильма состоялась на 37-м Варшавском международном кинофестивале, где лента удостоилась двух наград — специального упоминания жюри NETPAC и специального приза жюри авторам с формулировкой «За чистый кинематографический взгляд на простую повседневную жизнь».Среди актеров фильма «Ыт» заслуженные артисты и отличники культуры Республики Саха (Якутия) — Иннокентий Луковцев, Сергей Баланов, Дьулустан Семенов, Петр Садовников, Ирина Михайлова, Игорь Говоров и Георгий Бессонов. В картине задействованы и другие актеры Амгинского народного театра, а также обычные жители Амгинского улуса.Посмотреть ленту «Ыт» о деревенском быте Якутии можно в онлайн-кинотеатре KION с 1 февраля.