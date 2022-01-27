Вчера, 26 декабря произошел пожар в многоквартирном жилом доме в городе Коврове. В 22-28...

Вчера, 26 декабря произошел пожар в многоквартирном жилом доме в городе Коврове.В 22-28 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Строителей, дом 5. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдался дым из квартиры на 6 этаже 9-этажного дома. Пожарные сформировали 2 звена газодымозащитной службы для тушения пожара. Сотрудники МЧС ликвидировали горение имущества и внутренней отделки ванной комнаты на площади 3 квадратных метра. К сожалению, на пожаре погибла женщина 1955 года рождения, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники, 23 человека личного состава. Обстоятельства трагедии устанавливаются.