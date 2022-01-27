Надзорный орган даст оценку соблюдению законодательства о безопасности жизни и здоровья малолетних.

Прокуратура Владимирской области инициировала проверку по факту Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Надзорный орган даст оценку соблюдению законодательства о безопасности жизни и здоровья малолетних. ​​​​​​​Результаты проверки находятся на контроле руководства региональной прокуратуры.Ранее мы , что обрушение произошло в спальне третьей группы. Сейчас малышей перевели в соседнее помещение.В мэрии Владимира подчеркнули, что детям ничего не угрожает. К ремонту перекрытий приступят по весне.Последний раз кровля основного здания ремонтировалась в 2019 году. Протечка же образовалась в одной из пристроек.