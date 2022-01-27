Надзорный орган даст оценку соблюдению законодательства о безопасности жизни и здоровья малолетних.
Прокуратура Владимирской области инициировала проверку по факту Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Надзорный орган даст оценку соблюдению законодательства о безопасности жизни и здоровья малолетних. Результаты проверки находятся на контроле руководства региональной прокуратуры.
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