Обсудить проблему предметно решили в мэрии, где собрались представители регоператора, горадминистрации и зампрокурора.

Работой ООО «Биотехнологии», занимающегося во Владимире вывозом мусора, заинтересовалась прокуратура. Ранее жители на компанию, обвиняя её в нарушении графиков вывоза ТКО.Обсудить проблему предметно решили в мэрии, где собрались представители регоператора, горадминистрации и зампрокурора.Как пояснила начальник производственного отдела «Биотехнологий» Яна Никанорова, организация готова выполнять свои обязательства, но дворы сплошь и рядом завалены снегом и заставлены автомобилями, из-за чего мусоровозы не могут подъехать к контейнерам.В свою очередь, директор «ЦУГДа» Руслан Юсупов продемонстрировал данные мониторинга с фотосъёмкой 26 домов и улиц. На снимках подъезды к площадкам были расчищены и свободны.Диалог продолжили сотрудники управляющих компаний. Представители «управляшек» обвинили регоператора в том, что спецтехника зачастую не доезжает до ёмкостей с мусором или приезжает по вечерам, когда на внутридомовых проездах много припаркованных машин.«Немало фактов, когда работники регионального оператора опорожняют почему-то не все заполненные контейнеры, не убирают мусор, рассыпавшийся при опрокидывании ёмкости, и подолгу не вывозят крупногабаритные отходы», - цитирует пресс-служба мэрии представителей УК.В результате заместитель прокурора Владимира Руслан Аннаев попросил фирму предоставить в ведомство полную информацию о наличии сил и техники, а также верифицированные сведения с перечнем адресов, где мусоровозы не смогли проехать из-за сугробов.Добавим, что замглавы администрации Сергей Литвинкин поручил обобщить все факты нарушения графиков и передать их в надзорный орган.