МКУ «Центр управления городскими дорогами» сообщает, что 28-30 января будет проводиться масштабная уборка снега на Вокзальной площади города Владимира

Работы начнутся в пятницу с 09:00, площадь будет работать только на выезд автотранспорта. Общественный транспорт будет ходить, как и раньше. Для посадки-высадки из автомобиля будет действовать парковка недалеко от мемориального паровоза у здания ж.-д. вокзала.«Центр управления городскими дорогами» призывает не оставлять свои машины на Вокзальной площади пока идет уборка снега.