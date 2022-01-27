Во время драки злоумышленники забрали мобильный телефон потерпевшего и его сумку с личными документами...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Кузьминки задержали двоих приезжих граждан, подозреваемых в разбойном нападении на 36-летнего мужчину.Установлено, что потерпевший во дворе на Окской улице увидел двух неизвестных, которые распивали алкогольные напитки, и решил к ним присоединиться. В ходе общения между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Один из злоумышленников забрал мобильный телефон из кармана брюк потерпевшего, кроме того, подозреваемые похитили его сумку с личными документами. Сумма ущерба составила 5,5 тысяч рублей.Прибывшие сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия 36-летнего мужчину, который лежал на снегу. Полицейские вызвали бригаду скорой медицинской помощи, гражданин был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказали помощь.Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых и задержали их недалеко от места происшествия. Ими оказались двое приезжих мужчин 23 и 24 лет. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.По данному факту следствием ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ "Разбой". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Также задержанные привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство"», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18