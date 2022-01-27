Американцы мечтают развязать полномасштабный конфликт между Россией и Украиной, уверен эксперт.

Американцы мечтают развязать полномасштабный конфликт между Россией и Украиной, уверен эксперт.Политолог Игорь Никулин уверен: США готовят провокацию конфликта в Донбассе. Якобы Запад хочет втянуть Россию в полномасштабную войну. Эксперт в этом лишь убедился после того, как экс-премьер-министр Украины Николай Азаров призвал жителей неспокойного региона бежать.По мнению Никулина, Соединенные Штаты "не будут жалеть украинцев", как и свой народ 11 сентября 2001 года. Он уверен, что американцы сами организовали теракт во Всемирном торговом центре. При этом эксперт заявил, что своими призывами Азаров явно нагнетает обстановку. Слова политолога приводит "".Тем временем украинские военные заявляют о полной боевой готовности. Как заверил генерал-лейтенант Александр Павлюк в беседе с The Times, люди готовы "разрывать русских голыми руками", несмотря на их очевидное превосходство.Уставшая от непрекращающихся заявлений о "российской агрессии" Москва снова и снова напоминает Западу, что Россия не собирается нападать на Украину. Однако некоторые политики в РФ уверены в необходимости оказания поддержки Донбассу. Например, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил поставить вооружение в ЛДНР.