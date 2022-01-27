Злоумышленник заходил в магазины и похищал мобильные телефоны, оставленные сотрудниками без присмотра...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в нескольких эпизодах краж дорогостоящих мобильных телефонов.Предварительно установлено, что злоумышленник заходил в магазины и похищал мобильные телефоны, оставленные сотрудниками без присмотра. Также установлен факт кражи телефона из кармана куртки покупательницы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Пресненский Вал задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний житель столицы. Похищенные телефоны злоумышленник сбыл, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следователями ОМВД России по Пресненскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60