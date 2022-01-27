Громкие скандалы, связанные с несовершеннолетними, продолжают сотрясать Костромскую область.

Во многом это связано с недавней трагедией – в начале января в Костроме была похищена и убита 5-летняя девочка.Вину не признаётДва месяца под стражей, то есть на весь период предварительного следствия. Минимум столько в неволе предстоит провести 46-летнему тренеру футбольной школы Костромы. Мужчина оказался подозреваемым по весьма резонансному делу, где жертвами выступают юные спортсменки 15 – 16 лет.«По версии следствия работник футбольного клуба Костромы совершал развратные действия в отношении трёх несовершеннолетних девушек, которые являлись участницами данного клуба, – прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Костромской области Ольга Вакурова. – Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается».Известно, что футбольная команда была на хорошем счету в российском спортивном сообществе, много выступала и успешно представляла регион. Сейчас пользователи социальных сетей разделились на два лагеря – тех, кто жаждет сурового наказания для руководителя команды, и тех, кто вообще не верит в объективность обвинений. Слышатся и подобные мнения: «Девочки в таком возрасте склонны влюбляться в своих наставников. Не исключено, что обвинили из личной мести». Истину предстоит выяснить в ходе расследования. Пока же, по данным на 24 января, свою вину тренер категорически отрицает.Как не культурно!Впрочем, страсти кипят не только на спортивном поприще. В СУ СКР по Костромской области сообщили, что в совершении развратных действий также подозревается 23-летний мужчина, работник сферы культуры.«По версии следствия, осенью 2021 года обвиняемый, являясь специалистом клубной работы отдела культуры в одном из районных центров Костромской области, совершил развратные действия в отношении трёх подростков, – уточнили в СУ СКР по Костромской области. – По ходатайству следствия обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия».Все мальчики, которые, как предполагается, попали в поле зрения наставника, допрошены следствием. Если вина молодого человека в совершении преступления против половой неприкосновенности подтвердится, то он может провести лучшие годы жизни за решёткой.Дурман с последствиямиВ Костромской области есть и истории, которые уже дошли до суда. Например, в конце прошлого года вынесен приговор 52-летнему жителю. Среди его злодеяний – склонение к употреблению наркотиков и понуждение к действиям сексуального характера. По версии следствия, пострадавшими оказались несовершеннолетние девушки. Одну из них мужчина вынудил к сексуальным утехам, шантажируя, что расскажет родителям об употреблении ею наркотиков. Приговором суда осуждённому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.Кстати, теперь педофилов карать будут строже. После изнасилования и зверского убийства 5-летней девочки в Костроме, которая была похищена средь бела дня, законодательство изменено.«Государственная дума приняла закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов. После событий 4 января в Костроме областные законодатели направили обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой ускорить принятие поправок в Уголовный кодекс РФ. И как сегодня отметил спикер нижней палаты российского парламента, работа над законодательством по защите детей от насилия будет продолжена», – рассказали 18 января в областной думе.Подробности истории с гибелью 5-летней Вероники можно прочитать в