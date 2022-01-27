В украинском Днепре солдат, проходивший срочную службу, открыл огонь по сослуживцам из автомата. После этого он скрылся с места преступления. Инцидент произошел на территории Южного ..

В украинском Днепре солдат, проходивший срочную службу, открыл огонь по сослуживцам из автомата. После этого он скрылся с места преступления.Инцидент произошел на территории Южного машиностроительного завода, когда военнослужащим выдавали оружие. Получив автомат Калашникова, солдат Национальной гвардии Украины 2001 года рождения Артемий Рябчук неожиданно начал стрелять по находившимся в помещении 22 людям, сообщает телеканал "".В результате погибли пятеро человек, еще пятеро военных получили ранения. Позже представители Министерства внутренних дел Украины сообщили, что одна из пострадавших скончалась во время оказания медицинской помощи. В настоящее время стрелка разыскивают, его мотивы остаются неизвестными. В отношении преступника также возбудили уголовное дело, передает .