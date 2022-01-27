Областная администрация отчиталась о проделанной работе в рамках нацпроекта Безопасные...

Областная администрация отчиталась о проделанной работе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".Сообщается, что в 2021 году во Владимирской области в рамках нацпроекта было отремонтировано 104 км дорожного покрытия.Создание современной, комфортной и надёжной транспортной инфраструктуры – ключевая задача «дорожного» нацпроекта. Его реализация предусматривает работы на сети дорог Владимирской области, а также в границах Владимирской агломерации, в состав которой входят города Владимир, Камешково, Лакинск, Радужный, Собинка, Судогда, Суздаль, Юрьев-Польский и посёлок Ставрово.В 2021 году, несмотря на удорожание строительных материалов, достигнуты хорошие результаты. В сравнении с предыдущими годами удалось увеличить количество объектов нацпроекта и протяжённость отремонтированного покрытия, сообщает Департамент транспорта и дорожного хозяйства. Так, в 2019 и 2020 годах приведено в порядок 83 км дорог (47 объектов) и 79 км дорог (68 объектов) соответственно, а в 2021 году – общая протяжённость отремонтированного покрытия на 73 объектах составила 104 км.Кроме этого, на 6 автомобильных дорогах региональной сети в рамках нацпроекта выполнялись работы по содержанию (контракты по которым заключены на принципах жизненного цикла), а также продолжалось строительство Рпенского проезда − значимого масштабного объекта во Владимире.Кроме того, в рамках нацпроекта в прошлом году в регионе установлено более 400 дорожных знаков, 1,82 км пешеходного ограждения (во Владимире, Собинке, Судогде и Юрьеве-Польском), обустроено около 5 тысяч погонных метров тротуаров и 17 остановочных пунктов, установлены 4 новых светофорных комплекса, пешеходные переходы в Судогде и Юрьеве-Польском оборудованы сигнальными светофорами, нанесено 11410 погонных метров дорожной разметки.Также благодаря нацпроекту на дорогах области появились ещё 20 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и первый автоматический пункт весогабаритного контроля.Все эти мероприятия привели к уменьшению количества дорожно-транспортных происшествий на региональных, межмуниципальных и местных автомобильных дорогах. В сравнении с 2020 годом число ДТП на них снизилось на 13 процентов, а количество погибших на автодорогах региональной сети − на 14,8 процента, информирует пресс-служба областной администрации.