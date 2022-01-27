Накануне вечером, 26 января, в Александровском районе на 121-м километре дороги «Кольчугино —...

Накануне вечером, 26 января, в Александровском районе на 121-м километре дороги «Кольчугино — Колокша — Александров — Верхние Дворики» произошла смертельная авария.По предварительным данным управления ГИБДД по Владимирской области, 34-летний водитель автомобиля «Шевроле Круз» (житель Ковровского района) превысил скорость, не учел сложные погодные и дорожные условия, выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой автомобиль «Вольво». После столкновения с большегрузом водитель легковушки погиб на месте ДТП.Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области