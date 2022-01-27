Смертельная авария в Александровском районе. Поздно вечером 26 января на трассе Кольчугино-Верхние Дворики столкнулись фура и легковушка. По предварительным данным дорожной полиции,

Смертельная авария в Александровском районе. Поздно вечером 26 января на трассе Кольчугино-Верхние Дворики столкнулись фура и легковушка. По предварительным данным дорожной полиции, 34-летний водитель Шевроле Круз не учел сложные дорожные условия, вылетел на встречку, где врезался в фуру Вольво. От удара автомобили вылетели в кювет. Водитель легковушки погиб на месте.