Начался отбор лучших арт-объектов для парка Сказка. В Гусь-Хрустальном проходит конкурс...

Начался отбор лучших арт-объектов для парка "Сказка". В Гусь-Хрустальном проходит конкурс творческих работ в виде макетов скульптур сказочных персонажей. Работы победителя появятся в парке уже этим летом.В этом году композиции подготовлены по трем сказкам: "Заюшкина избушка", "Иван царевич и серый волк" и "Садко". Электронное голосование продлится до 30 января на сайте благотворительного фонда "Шаг в жизнь". Создатели прототипов будущих скульптур - воспитанники Детской школы искусств имени Балакирева. Номинаций несколько. Оценить их, кстати, могут не только гусевчане.