Будут представлять область на соревнованиях. В Гусь-Хрустальном завершился областной чемпионат по боксу среди мужчин, юниоров и юношей. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из

Будут представлять область на соревнованиях. В Гусь-Хрустальном завершился областной чемпионат по боксу среди мужчин, юниоров и юношей. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из Владимира, Мурома, Коврова, Кольчугино, Киржача, Суздаля, Гусь-Хрустального, а также Собинского и Петушинского районов. По итогам соревнований победители вошли в состав сборной команды Владимирской области и заслужили право представлять наш регион на