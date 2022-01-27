Участниками мероприятия стали совсем юные участники дорожного движения – воспитанники одного из детских садов города.

В детском саду № 10 города Коврова сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию «Светофор – наш друг». Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» старший лейтенант полиции Юлия Демчан рассказала будущим первоклассникам о том, какие бывают светофоры и напомнила значение их сигналов.Ребята увлеченно разукрашивали пешеходный светофор, а для транспортного светофора вырезали сигналы из цветной и световозвращающей бумаги.Во время занятия с совсем юными участниками дорожного движения инспектор акцентировала внимание детей на последовательности безопасного перехода проезжей части, принципе действия световозвращающих элементов, их эффективности в профилактике дорожного травматизма с участием пешеходов в темное время суток.Каждому из ребят Юлия Демчан вручила световозвращающий брелок, объяснив, где лучше его разместить, чтобы он был наиболее эффективен. Дошколята пообещали, что всегда будут пользоваться фликерами, чтобы дорога для них была более безопасной.