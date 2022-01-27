Пожар унес жизнь человека в Коврове. Около 11 вечера в МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Строителей. Горела девятиэтажка, так что на вызов выехали 23 огнеборца и 6

Пожар унес жизнь человека в Коврове. Около 11 вечера в МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Строителей. Горела девятиэтажка, так что на вызов выехали 23 огнеборца и 6 спецмашин. К приезду спасателей наблюдался дым из квартиры на 6 этаже. Пожарные сформировали 2 звена газодымозащитной службы для тушения пожара. Сотрудники МЧС ликвидировали