В Селивановском районе пожарным удалось спасти пострадавшего на пожаре. В Красной Горбатке в одном из домов загорелась квартира. Около 6 утра на улице Северной в Красной Горбатке загорелась

В Селивановском районе пожарным удалось спасти пострадавшего на пожаре. В Красной Горбатке в одном из домов загорелась квартира. Около 6 утра на улице Северной в Красной Горбатке загорелась квартира в пятиэтажке. Ее хозяину повезло – соседи почувствовали запах и вовремя вызвали МЧС. На место выехали 12 огнеборцев и 5 спецмашин. Пожарные ворвались в задымленное жилище,