Пресс-секретарь президента России заметил, что у американских политиков, обещающих санкции, нет достаточных экспертных знаний.

Пресс-секретарь президента России заметил, что у американских политиков, обещающих санкции, нет достаточных экспертных знаний.Президент США Джо Байден подтвердил вероятность введения санкций против российского лидера Владимира Путина при эскалации ситуации вокруг Украины. Слова американского политика прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента России назвал призывы Соединенных Штатов к санкциям против Путина политически деструктивными. По словам Пескова, подобные ограничения бессмысленны как для главы государства, так и для других представителей высшего руководства РФ.Представитель Кремля напомнил, что, согласно российскому законодательству, представителям государственной власти и чиновникам давно запрещено иметь счета за рубежом. Владимир Путин по-прежнему получает заработную плату на счет в банке "Россия", подтвердил Песков.Как пишет , заместитель руководителя администрации президента РФ указал на отсутствие экспертных знаний у американских конгрессменов и сенаторов, которые заявляют о заморозке активов и банковских счетов российского руководства.Ранее о намерении США ввести санкции против Владимира Путина председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По мнению политика, Вашингтон хочет получить лояльного и управляемого президента России.