В московских детских ковидных стационарах развернуто порядка 700 коек, однако этого может не хватить.

В московскихдетских ковидных стационарах развернуто порядка 700 коек, однако этого может не хватить.Как в Москве, так и во всей России стремительно увеличивается число новых случаев заражения коронавирусом. При этом растет количество госпитализаций детей, заболевших ковидом. В связи с этим в российской столице расширят коечный фонд в детских стационарах.Руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что на данный момент в общей сложности свободно семь тысяч коек, однако в случае необходимости откроют и другие временные мощности.Она отметила, что, в отличие от других штаммов коронавируса, "омикрон" хорошо адаптируется к детям, поэтому несовершеннолетние стали болеть чаще. Например, накануне в Москве госпитализировали 132 ребенка. При этом в детских ковидных стационарах развернуто 680 коек."Завтра к работе приступает дополнительный корпус на 320 мест в первой инфекционной больнице, на следующей неделе мы еще откроем корпус в больнице Сперанского примерно такой же мощности", – сообщила Ракова.Недавно в Москве появилась первая партия зарегистрированной вакцины от коронавируса "Спутник M". Скоро в столице заработают пункты вакцинации.