Сотрудники МЧС спасли мужчину, который чуть не погиб на пожаре из-за неосторожности при курении 27...

Сотрудники МЧС спасли мужчину, который чуть не погиб на пожаре из-за неосторожности при курении27 января в 05.52 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: Селивановский район, п. Красная Горбатка, ул. Северная, д. 77.Пожарно-спасательные подразделения прибыли незамедлительно и увидели задымление в квартире на 2-ом этаже 5-этажного дома.Сотрудники МЧС проникли в задымленную квартиру и обнаружили там мужчину, который уже надышался угарным газом и находился без сознания. Пожарные вынесли его на свежий воздух и передали сотрудникам скорой помощи. Пострадавший был госпитализирован.Как было установлено позже, это оказался хозяин квартиры – мужчина 1976 года рождения. Пожар произошёл из-за его неосторожного обращения с огнём при курении.