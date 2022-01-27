Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Ковидный фронт
Антирекорд с начала пандемии. Новая и...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Ковидный фронт
Антирекорд с начала пандемии. Новая и самая мощная ковидная волна. Какие меры принимают в регионе?
- Пятно на репутации
Пятно на репутации салона после пятна на коже. Поход к косметологу для жительницы Кольчугина закончился больницей и судом.
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Движение - метафора жизни. Марафонский забег владимирского спортсмена по солнечному Тайланду.