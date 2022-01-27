Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Ковидный фронт Антирекорд с начала пандемии. Новая и...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Ковидный фронтАнтирекорд с начала пандемии. Новая и самая мощная ковидная волна. Какие меры принимают в регионе?- Пятно на репутацииПятно на репутации салона после пятна на коже. Поход к косметологу для жительницы Кольчугина закончился больницей и судом.- Бег - метафора жизниДвижение - метафора жизни. Марафонский забег владимирского спортсмена по солнечному Тайланду.