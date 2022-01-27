Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Красота требует жертв? Косметология с обратным эффектом....

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Красота требует жертв?Косметология с обратным эффектом. Посетительница салона красоты из Кольчугина стала жертвой неудачной процедуры.- Забег длиною в жизньДвижение как стиль жизни. Марафонский забег владимирского спортсмена по солнечному Таиланду.- Выставка снежных шапокРабочий в снежной бурке и пирамидоголовый вождь мирового пролетариата. Зимние наряды владимирских памятников.