Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Красота требует жертв?
Косметология с обратным эффектом....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Красота требует жертв?
Косметология с обратным эффектом. Посетительница салона красоты из Кольчугино стала жертвой неудачной процедуры.
- Забег длиною в жизнь
Движение, как стиль жизни. Марафонский забег владимирского спортсмена по солнечному Тайланду.
- Выставка снежных шапок
Рабочий в снежной бурке и пирамидоголовый вождь мирового пролетариата. Зимние наряды владимирских памятников.