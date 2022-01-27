Об этом заявил врио губернатора Александр Авдеев.

На состоявшейся 25 января прямой линии с населением врио губернатора Александр Авдеев оценил ситуацию в экономике Владимирской области.Глава региона считает, что у губернии неплохие показатели, но на фоне соседних областей хотелось бы большего. Одна из целей нарастить валовый региональный продукт на 30 – 50%.«Наши основные налогоплательщики - это завод имени Дегтярёва, «Генериум», «Монделиз Рус», «Русклимат ИКСЭл» и другие компании. Представьте себе, какие потребуются усилия, чтобы на 30 – 50% увеличить объёмы производства», – добавил он.Завершая свою мысль, Александр Александрович добавил, что для успешного развития отрасли необходимо пересмотреть подходы по привлечению инвестиций, развитию предприятий и созданию точек роста.