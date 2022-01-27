Органами прокуратуры Владимирской области организована проверка по факту обрушения потолка в...

Органами прокуратуры Владимирской области организована проверка по факту обрушения потолка в детском саду № 61 г. Владимира.Прокуратура Владимирской области организовала проверка по факту обрушения потолка в детском саду.В СМИ обратилась жительница г. Владимира, ребенок которой ходит в детский сад №61 на проспекте Строителей. По словам заявительницы, в одной из групп садика еще в конце 2021 года начала протекать крыша, а в середине января потолок в группе, где дети проводят большую часть времени, обвалился.Прокуратурой г. Владимира незамедлительно организованы проверочные мероприятия. По итогам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних.Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры области, сообщает пресс-служба ведомства.Фото: https://vgv33.biz/