Прокуроры оценят соблюдение законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних после обрушения потолка в детском саду Владимира. По факту этого инцидента надзорное

Прокуроры оценят соблюдение законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних после обрушения потолка в детском саду Владимира. По факту этого инцидента надзорное ведомство начало проверку. Предварительно установлено, что в редакцию одного из региональных СМИ обратилась жительница г. Владимира, ребенок которой ходит в детский сад №61 на проспекте Строителей. По словам заявительницы, в одной из групп