Владимирская прокуратура завершила проверку по факту нарушения прав жителей дома № 1 по улице 9-ого...

Владимирская прокуратура завершила проверку по факту нарушения прав жителей дома № 1 по улице 9-ого января в областном центре. Напомним, поводом стал репортаж "Вестей".Полузатопленный подвал, стены и двери, разъеденные сыростью, прорехи в трубах и плесень. В таких условиях вынуждены жить люди. Сотрудники ведомства вместе с представителями Инспекции жилищного надзора, Управления Роспотребнадзора, отдела надзорной деятельности обследовали несущие конструкции дома, внутренние коммуникации. Выявлены нарушения пожарной безопасности, жилищного и санитарного законодательства. В умывальных комнатах повреждены плиты межэтажных перекрытий, деформирован пол. Как выяснили прокуроры, одна из причин разрушения - выведение слива стиральных машин прямо на плиты. Подвал заполнен канализационными водами, мусором и насекомыми. Управляющая организация эксплуатирует повреждённую проводку. Неисправны розетки. По итогам проверки в адрес Александра Шишенкова, руководителя предприятия "ЖКХ" города Владимира внесено представление.