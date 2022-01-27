Последний раз кровля основного здания ремонтировалась в 2019 году. Протечка образовалась в одной из пристроек.

Во Владимире в детском саду №61 протекла крыша и рухнул потолок. Как сообщают родители воспитанников, это произошло в спальне третьей группы. Сейчас их перевели в соседнее помещение.После осмотра выяснилось, что под гипсокартоном находится только обрешётка и лист железа. Нет пароизоляции и утеплителя. Начала протекать крыша в игровом помещении.В мэрии Владимира заверили, что детям ничего не угрожает. К ремонту перекрытий приступят по весне.Последний раз кровля основного здания ремонтировалась в 2019 году. Протечка образовалась в одной из пристроек.