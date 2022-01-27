Сегодня во Владимире в конференц-зале Патриаршего сада торжественно открылся 30-ый городской...

Сегодня во Владимире в конференц-зале Патриаршего сада торжественно открылся 30-ый городской конкурс "Педагог года". В третий раз он посвящен дебютантам в этой благородной профессии. Репортаж Веры Куликовой.Иногда их называют "белыми воронами". Работать в школу молодежь идет неохотно. Учитель английского языка из Владимира Евгения Гришина шутит: в её случае выбора не было! Бабушки, родители, тётя - педагоги. Стаж работы Евгении- чуть больше года.Евгения Гришина, учитель английского языка школы № 31 г. Владимира:- Я очень люблю детей и несмотря на все трудности с которыми я сталкиваюсь и порой опускаются руки, я знаю, что это именно то, что я люблю. Это мое призвание.На конкурсе Евгению Гришину поддерживают ученики. Вместе с ними на сцене Евгения Олеговна творчески представила профессию. Дебютантов - двадцать шесть. Учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования. Городскому конкурсу "Педагог года"- 30 лет. И в третий раз он собирает тех, кто в профессии недавно. Конкурс проводится при поддержке администрации города Владимира.Лариса Горбачева, сопредседатель городского конкурса "Педагог года":- Звезд очень много зажглось на конкурсе и зажигается до сих пор. /Значимая звезда это Артём Александрович Мишулин, который как раз начал с конкурса "Педагог года", как молодой специалист,/ стал победителем уже областного конкурса "Педагог год Владимирской области" и стал участником/ федерального конкурса "Учитель России".По традиции профессиональные состязания открыл "Час знакомств". Семён Изотов - аспирант Владимирского университета. Преподаёт биологию и химию в 28-ой школе Владимира. В эти предметы влюблен с детства.Семён Изотов, учитель биологии и химии школы №28 г. Владимира:- Почему в школу пошел . Было интересно. Я работаю с детьми получается что сам со школы. Я состоял в кружке "Юного зоолога" . У нас дома юннатская организация. Это все затянуло,затянуло, затянуло так, что это вылилось в мое образование, вылилось в педагогику, вылилось в работу с детьми.Конкурсантам предстоит еще пройти несколько этапов. Они будут писать эссе, проводить открытые уроки. Имена победителей и лауреатов назовут в марте.Вера Куликова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"