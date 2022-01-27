Оба госпитализированы в больницу.

Во Владимире в массовом ДТП на Московском шоссе пострадали два человека. Утром 27 января на трассе М-7 столкнулись четыре автомобиля.По информации УМВД России по Владимирской области, авария произошла в 08.10 возле автозаправки в километре от поста ДПС.«Молодой человек 2001 года рождения, находившийся за рулём ВАЗ-2107, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Ford, которым управлял 44-летний мужчина, а также в двигавшуюся по левой полосе Kia. От удара «классику» отбросило на свою полосу, где «семёрка» зацепила Toyota Camry под управлением 21-летней девушки», - поделились подробностями случившегося в пресс-службе ведомства.В результате происшествия пострадали водители «Жигулей» и «Форда». Мужчин госпитализировали в больницу.На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.