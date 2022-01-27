На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 января лабораторно подтверждено 417...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 января лабораторно подтверждено 417 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.95 - во Владимире88 - в Кольчугинском районе82 - в Гусь-Хрустальном районе37 - в Юрьев-Польском районе45 - в Александровском районе25 - в Ковровском районе11 - в Муромском районе10 — в Судогодском районе8 - в Камешковском районе5 — в Радужном4 — в Гороховецком районе3 - в Вязниковском районе1 - в Меленковском районе1 – в Суздальском районе1 — в Собинском районе1 — в Петушинском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 87 482 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).