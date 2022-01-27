На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 января лабораторно подтверждено 417...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 января лабораторно подтверждено 417 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
95 - во Владимире
88 - в Кольчугинском районе
82 - в Гусь-Хрустальном районе
37 - в Юрьев-Польском районе
45 - в Александровском районе
25 - в Ковровском районе
11 - в Муромском районе
10 — в Судогодском районе
8 - в Камешковском районе
5 — в Радужном
4 — в Гороховецком районе
3 - в Вязниковском районе
1 - в Меленковском районе
1 – в Суздальском районе
1 — в Собинском районе
1 — в Петушинском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 87 482 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).