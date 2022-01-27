В Судогде инспекторы ГИБДД оперативно задержали подозреваемых в совершении кражи из...

В Судогде инспекторы ГИБДД оперативно задержали подозреваемых в совершении кражи из супермаркета.В середине января в дежурную часть полиции позвонила директор одного из сетевых супермаркетов в Судогде. Женщина пояснила, что двое молодых людей похитили из торгового зала непродовольственные товары на общую сумму более 6000 рублей, выбежали и скрылись на автомобиле. Директор магазина запомнила и сообщила сотрудникам полиции марку и номер автомашины злоумышленников.По имеющимся данным инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД Судогодского района оперативно задержали автомобиль, в салоне которого находились 20-ти и 19-летний подозреваемые, а также похищенный товар – тридцать флаконов шампуня.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Похищенный товар изъят, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.