Производитель кондитерских изделий погасил задолженность в размере более 2,5 млн. рублей Судебные...

Производитель кондитерских изделий погасил задолженность в размере более 2,5 млн. рублейСудебные приставы Вязниковского района взыскали крупный долг с местного производителя хлеба и мучных кондитерских изделий, расположенного в поселке Никологоры. Долг по кредиту в адрес одного из банков превысил 2,5 миллиона рублей. Решение о возмещении задолженности было вынесено Вязниковским городским судом.Судебным приставом - исполнителем было возбуждено исполнительное производство. Должнику были разъяснены последствия неуплаты долгов в установленный срок и какие меры принудительного характера будут применены.Одновременно с этим юридическое лицо было предупреждено об ответственности по статье 315 Уголовного Кодекса РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).Отметим, что сразу после этого организация-должник погасила задолженность в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП по Владимирской области.