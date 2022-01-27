В 2022 году случаев гибели людей на воде не зафиксировано.

С начала ледостава во Владимирской области погибло четверо взрослых и три ребёнка. Сотрудники МЧС напоминают жителям о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на льду водоёмов.Несмотря на то, что сейчас кромка прочная, в некоторых местах в течение всей зимы может сохраняться опасность провала. Нельзя выходить на озёра и реки, если на них видны промоины.«С начала 2022 года случаев утопления не зафиксировано. Призываем родителей не допускать нахождения детей вблизи водоёмов. Также обращаемся к рыбакам и к водителям снегоходов – не рискуйте своей жизнью, будьте внимательны и осторожны», - предупредили в спасательном ведомстве.При происшествиях владимирцам следует звонить: «112», «101».