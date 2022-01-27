В регионе вновь зафиксирован антирекорд по числу заболевших коронавирусом - 417 случаев заражений...

В регионе вновь зафиксирован антирекорд по числу заболевших коронавирусом - 417 случаев заражений за сутки. 81 человек госпитализирован. В области будет увеличен коечный фонд для больных ковидом, заявили сегодня на брифинге в белом доме.За последнюю неделю количество тестов выросло в 3 раза. И как правило, каждый второй- положительный, отметил исполняющий обязанности директора облздрава Артём Осипов. Сейчас обсуждается возможность перевода поликлиник в режим оказания экстренной неотложной медицинской помощи. С сохранением плановых осмотров. В красной зоне будут работать лор-врачи и офтальмологи, а вот количество записей к таким специалистам, как кардиолог, невролог, онколог останется в прежнем объеме. Во всех районах области также будет увеличено время работы красных зон.Артём Осипов, и.о. директора департамента здравоохранения Владимирской области:- В красных зонах можно будет получить 4 основные услуги: экспресс пцр-тест, для того, чтобы быстро и точно определиться с диагнозом на входе, после этого уточняющий верифицирующий пцр-тест классический, третья услуга - это осмотр специалистом, врачом или фельдшером и четвертое - выдача лекарственных препаратов для лечения на амбулаторном этапе.