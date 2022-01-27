Объединение автовокзалов и автостанций Владимирской области сообщает, что с 26 января по 1 февраля...

Объединение автовокзалов и автостанций Владимирской области сообщает, что с 26 января по 1 февраля 2022 года отменяется рейс №516 по маршруту «Владимир – Петушки» отправлением с автовокзала города Владимира в 16:45.А с 28 января по 3 февраля отменяется рейс №532 по маршруту «Владимир – Иваново», который отправлялся с автовокзала Владимира в 06:50.Фото: https://pixabay.com/ru/