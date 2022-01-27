С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 87 482 владимирцев.

Во Владимирской области на 27 января выявлено 417 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 95 человек. Ещё 11 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 25 - в Ковровском, 88 - в Кольчугинском, 45 - в Александровском, 37 - в Юрьев-Польском, 82 - в Гусь-Хрустальном, 10 - в Судогодском и 8 - в Камешковском районах. Пять инфицированных прибавилось в ЗАТО Радужный, 4 - в Гороховецком, 3 - в Вязниковском, по 1 - в Собинском, Меленковском, Суздальском и Петушинском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 87 482 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 20 678 случааев во Владимире, 9654 ​- в округе Муром, 9707 - в Гусь-Хрустальном районе.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.